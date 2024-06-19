Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
На форуме Флот-2024 будут представлены новые образцы военной техники и вооружения
На выставке будет представлен новый тип боеприпаса для ЗРКП Панцирь - мини-ракета для поражения БПЛА и других воздушных целей

  Как сообщается, в скором времени будут представлены новые проекты военной техники и вооружения на выставке «Флот-2024». На международном военном форуме, который состоится с 19 по 23 июня в Кронштадте, Ростех продемонстрирует обширный ассортимент оборонной продукции. Одним из новых изделий будет мини-ракета для ЗРКП "Панцирь", созданная холдингом "Высокоточные комплексы". Этот боеприпас предназначен для уничтожения различных типов беспилотных летательных аппаратов и других небольших аэродинамических целей.

реклама

  На платформе государственной корпорации покажут и морской ЗРКП "Панцирь-МЭ", который успешно показал свою результативность в реальных боевых операциях. Помимо этого компания покажет систему контроля воздушного пространства, способную фиксировать и держать на прицеле воздушные объекты на дистанции до 30 километров.

  Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев отметил, что на форуме продемонстрируют различные наработки для военно-морского флота, в том числе и самолеты морской авиации, корабельную радиоэлектронную аппаратуру, системы противовоздушной обороны и другое вооружение. Посетители выставки получат возможность увидеть специализированное вооружение и бронированную технику, такие как пистолет-пулемет ПП-2000, АДС для боевых пловцов, бронетранспортер БТ-3Ф и другие образцы.

#техника #армия #оружие #ракета #зрпк &quot;панцирь&quot; #флот-2024
+
Написать комментарий (0)
Ростех представил свои новейшие образцы морских дронов на выставке Флот-2024
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
47
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
2
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
5
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
10
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
18
Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
+
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
5
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
В Twitter до сих пор спорят о сюжете The Last of Us Part II
+
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
16
Windows 11 позволит отправлять файлы и ссылки на Android через меню «Поделиться»
2
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
Языковая модель GPT-4 прошла тест Тьюринга
2
В США обозначили главное условие для вступления Украины в НАТО
3
Самым продаваемым автомобилем 2023 года стала Tesla Model Y
+
ВСУ пытаются деблокировать свои подразделения в районе многоэтажек Волчанска
2

Популярные статьи

5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
30
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
18
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
27
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
27
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
191
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
96
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
153
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
13

Сейчас обсуждают

glavhyilo
21:02
харьков штурмовать не будут,его просто в блокаду посадят,до полной кондиции.
В Харькове жителей призвали позаботиться о собственной энергонезависимости
Вадим Андриевский
20:59
В воздухе никак не собьет - маневрености нет. Ты хоть статью прочитай о чем речь.путриот.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Вадим Андриевский
20:58
А унитазы умеете уже делать ? Ахахах. Нет.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Вадим Андриевский
20:56
Ахах вернулись . Только в впк по оф данным недостающих рук 160 тыс чел . И это не высокого ума специальности. Путриоты как всегда транслируют телевизор.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Китя
20:56
У тебя мамка должна быть на гарантий 36 мес неси её в ДНС. и это не прогар. а когда устанавливал мамку елозил мать и поцарапал о посадочные места. но лучше эти места покрыть лаком.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Вадим Андриевский
20:53
Очередные пугалки от путриотов.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Леон Геворкян
20:53
наконец-то они поняли, что каждый гражданин должен получать часть прибылей с роботов (иначе покупать продукцию роботов не на что будет)
Международный валютный фонд предлагает начать взимать налоги с дата-центров и ферм для ИИ
Майкопское Честное
20:52
Плохо видно, но похоже там всё в тараканьих какашках.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Nvidia&Intel Hater
20:51
да у меня по осени она была -это ужас.так же с днс
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
REY_B_
20:48
Ну так Интел перешла на архитектуру RISC аж ещё в первом "пне"! Оставив лишь систему команд от х86. АМД в Атлоне. ARM в этом плане отстаёт сильно. Заявления что ARM догонит, это всего лишь очередной м...
Первые игровые тесты процессоров Snapdragon X Elite оказались разочаровывающими
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем