На выставке будет представлен новый тип боеприпаса для ЗРКП Панцирь - мини-ракета для поражения БПЛА и других воздушных целей

Как сообщается, в скором времени будут представлены новые проекты военной техники и вооружения на выставке «Флот-2024». На международном военном форуме, который состоится с 19 по 23 июня в Кронштадте, Ростех продемонстрирует обширный ассортимент оборонной продукции. Одним из новых изделий будет мини-ракета для ЗРКП "Панцирь", созданная холдингом "Высокоточные комплексы". Этот боеприпас предназначен для уничтожения различных типов беспилотных летательных аппаратов и других небольших аэродинамических целей.

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На платформе государственной корпорации покажут и морской ЗРКП "Панцирь-МЭ", который успешно показал свою результативность в реальных боевых операциях. Помимо этого компания покажет систему контроля воздушного пространства, способную фиксировать и держать на прицеле воздушные объекты на дистанции до 30 километров.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев отметил, что на форуме продемонстрируют различные наработки для военно-морского флота, в том числе и самолеты морской авиации, корабельную радиоэлектронную аппаратуру, системы противовоздушной обороны и другое вооружение. Посетители выставки получат возможность увидеть специализированное вооружение и бронированную технику, такие как пистолет-пулемет ПП-2000, АДС для боевых пловцов, бронетранспортер БТ-3Ф и другие образцы.