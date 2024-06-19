Представители Уралвагонзавода сообщили об усовершенствовании, повышающего выживаемость танка

Российский Т-72 был усовершенствован, чтобы обеспечить ему всестороннюю защиту. Отечественным инженерам из Уральского вагоностроительного завода удалось увеличить выживаемость танка за счет новых комплектов модульной и динамической защиты. Создатели модификации получили соответствующий патент.

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"Ранее Т-72 имел серьезный недостаток – нехватку защиты во всех направлениях кроме переднего. В ходе Специальной Военной Операции на Украине стало ясно, что такая защита является недостаточной в современной войне. Для усиления защиты танка решили использовать модульную и динамическую защиту, а также рамную конструкцию, покрывающую верхнюю часть техники", - заявили в предприятии.

Эти улучшения позволят увеличить защищенность танка во все стороны и прокачать его защиту от кумулятивных зарядов. Технический результат заключается в повышении уровня защищенности танка и безопасности в случае пожара. На Уральском вагонзаводе подчеркнули, что Т-72 проходят модернизацию в соответствии с требованиями военного ведомства, и обратная связь между производителем и Министерством обороны продолжает работать эффективно. На данный момент самый современный вариантом танка является Т-72Б3М.

Т-72Б3М это глубоко усовершенствованная версия танка Т-72. В эту модель устанавливается более мощный движок, с 1130 лошадками и коробка автомат, модифицированная система управления средствами поражения с цифровым баллистическим компьютером, прицел с лазерным дальномером и система управления ПТРК, цифровые средства связи нового поколения. Для улучшения заднего хода техника оборудована камерой заднего вида. Также внедрены более надежные гусеницы. Броня Т-72Б3М защищена боковыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт», сетчатыми экранами и новыми системами динамической защиты в корпусе.