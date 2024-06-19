Сообщается, что новая модель получит некоторые изменения во внешности и интерьере машины

Автомобильная компания Chery из Китайской Народной Республики раскрыла свои планы выпустить на рынок Российской Федерации улучшенную модель кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Согласно пресс-службе производителя, продажи нового автомобиля запланированы на лето текущего года. В Chery говорят о предстоящих изменениях во внешности и интерьере машины.

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Обновленный Tiggo 7 Pro Max, как и предыдущая версия, будет оснащен 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 275 ньютон-метров крутящего момента. Движок будет функционировать в паре с семиступенчатой автоматической трансмиссией. Машина будет доступна в двух вариант привода: передний или полный, что позволяет достигнуть разгона до 100 километров в час за 9,7 или 9,8 секунд соответственно.

Кроме того, выбор комплектаций для Tiggo 7 Pro Max будет пересмотрен. В настоящее время автомобиль предлагается в трех версиях - Elite, Prestige и Ultimate, с разными видами привода. После рестайлинга покупателям предложат модели с другими обозначениями - Active, Prime и Ultra. Цены на новую модель пока не объявлены. Стоимость предыдущей версии кроссовера варьируются от 2 720 000 до 3 050 000 рублей. Тем не менее, на транспортные средства действуют скидки от автопроизводителя в размере 100 000 рублей.

По информации аналитического агентства "Автостат", Chery Tiggo 7 Pro Max в настоящее время имеет самую высокую популярность китайского производителя на российском рынке. В мае было реализовано 5084 экземпляра этой модели, что более чем на 60% больше продаж по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Эта модель заняла четвертое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей в Российской Федерации.