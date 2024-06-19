Сообщается, что речь идёт о повышении эффективности GPU, но не о производстве собственных моделей

По сообщению издания Business Korea, руководство компании Samsung планирует инвестировать существенные ресурсы в видеоускорители в текущем году. Это инвестиционное предложение было представлено в отчете Samsung Electronics. Предполагается, что инвестиции будут выделены на исследования в области видеоадаптеров с целью улучшения эффективности в производстве, а не на создание собственных моделей Samsung.

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Собрание совета директоров Samsung в марте утвердило данное предложение по вложению в видеоускорители. В комитет по управлению входят такие ключевые фигуры, как Хан Чон Хи, глава Device Experience и со-гендиректор Samsung, а также президенты бизнес-подразделений Mobile Experience и Memory.

Объем вложений в данные технологии пока не разглашается, но, вероятно, Samsung планирует финансировать исследования в области GPU для улучшения производственных процессов. Графические процессоры высокой производительности крайне важны для исследований, основанных на ИИ или машинном обучении, а также программных инструментов.

Samsung закончила возведение новейшего центра высокопроизводительных вычислений (HPC) в Хвасоне весной текущего года. По мере расширения работы центра HPC, Samsung продолжает обеспечивать его самым современным оборудованием для выпуска полупроводников и проведения исследований. Кампания по вложению в видеоадаптеры может включать финансирование приобретения высококлассных видеокарт для центра HPC либо для исследовательских инструментов, либо для обычных вычислительных мощностей на базе GPU. Вряд ли Samsung запланировала вывод на рынок потребительских графических процессоров.