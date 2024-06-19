Зелёный гигант сумел опередить Microsoft по капитализации, достигнув 3,3 триллиона долларов.

Рост стоимости акций компании Nvidia привел к увеличению ее стоимости на рынке в сравнении с другими крупными технологическими компаниями. Этот успех помог ей стать самой ценной компанией в мире в условиях растущего интереса к искусственному интеллекту.

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Акции компании выросли на 3,4%, достигнув $3,3 трлн во вторник, что позволило обойти по стоимости акции Microsoft и Apple. Несмотря на конкуренцию на мировом рынке, Nvidia опередила других крупных технологических компаний.

Ранее Nvidia впервые за многие годы обогнала Apple по рыночной стоимости, и компания начала борьбу за лидерство на рынке. Также следует отметить, что компания Microsoft также долгое время удерживала первенство, благодаря инвестициям в искусственный интеллект и партнерству с OpenAI.

Инвесторы и аналитики уверены, что в ближайшем будущем за лидерство в области технологий продолжат бороться Nvidia, Apple и Microsoft. Но Nvidia выделяется как крупнейший бенефициар искусственного интеллекта благодаря своим чипам H100, спрос на которые продолжает увеличиваться.

Быстрое развитие компании Nvidia связано с ее уникальными продуктами и ростом доходов от искусственного интеллекта. Акции выросли более чем на 160% в текущем году, увеличив рыночную стоимость компании примерно на $2 трлн. Инвесторы считают чипы Nvidia таким же ценным товаром, как золото или нефть в сфере технологий, в связи с растущим интересом к использованию их продуктов.