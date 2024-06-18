В автосалонах Москвы можно приобрести модели Suzuki Jimny, Suzuki Ertiga, Suzuki Baleno и некоторые другие модели.

В крупные автомобильные дилерские салоны в Москве вновь поступили в продажу некоторые модели автомобилей японского производителя Suzuki. Это было подмечено журналистом издания Autonews.ru вслед за посещением данных центров. Поток автомобилей возобновился через параллельный импорт.

реклама

Например в одном из автосалонов Москвы снова можно приобрести внедорожник Suzuki Jimny. Машина 2023 года выпуска с двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 105 лошадиных сил и коробкой автомат доступен у дилера за 4,5 миллиона рублей. Год назад в этом же центре цена на такой автомобиль была 4,3 миллиона рублей. Впрочем, как сообщил дилер, практически все поступившие машины были распроданы за короткое время.

В то же время, в другом дилерском пункте вновь появились в продаже компактвэны Suzuki Ertiga. За автомобиль текущего года производства продавец просит 2,8 миллиона рублей. До этого в наличии были автомобили 2023 года выпуска, цена которых составляла 2 896 000 рублей. Под капотом автомобиля расположен бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью в 101 лошадиную силу, работающий со стандартной шестиступенчатой коробкой передач. Машина имеет тканевую внутреннюю отделку, бортовой компьютер и мультимедийную систему с сенсорным экраном. Также в транспортном средстве есть однозонный климат-контроль, круиз-контроль, задний парктроник и камера заднего вида.

В другом автосалоне на западе Москвы снова можно приобрести хэтчбеки Suzuki Baleno. Автомобили из новой поставки продаются за 2,5 миллиона рублей. Ранее у здесь же были доступны модели 2022 года выхода по цене 2,3 миллиона рублей. Suzuki Baleno оснащен бензиновым двигателем мощностью 105 лошадок и коробкой автомат. Среди опций: камера кругового обзора и бесключевой доступ.