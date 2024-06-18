Украинское руководство перебрасывает всё больше резервов и техники в Харьковскую область, чтобы попытаться провести контрнаступление.

В окрестностях Харьковской области не прекращаются ожесточенные бои, что подтверждается информацией, о перемещении дополнительных украинских формирований на данный участок для организации контратаки с целью вытеснения российских войск за пределы региона. Такая информация публикуется на российских ресурсах.

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Наиболее интенсивные бои продолжаются в Волчанске и окрестностях Липцев. Согласно имеющейся информации, подразделения ВСУ, заблокированные на участке многоэтажек, уже второй день пытаются прорваться через серую зону, но сталкиваются с мощным артиллерийским огнём и несут потери. На востоке города силы ВСУ усиливаются резервами, проводят перевооружение и восстанавливают боеспособность.

"В районе многоэтажек ВСУ проявили признаки активности и рано утром небольшой группой около 15 человек попытались прорваться на запад, но после потери половины отряда они отошли назад", - сообщают военные корреспонденты.

В направлении Липцев также наблюдается увеличение сил и численности штурмовых групп ВСУ. Они предпринимают попытки контратаки, однако, пока безуспешно. Основные действия происходят в районе населенного пункта Глубокое, где подразделения киевских войск пытаются закрепиться в соседних лесных участках.

ВСУ в последние несколько недель доставляют технику ближе к районам боевых действий. Предполагается, что Генеральный штаб готовится к тому, чтобы попытаться отбить территории, занятые группировкой "Север". Однако, следует учитывать, что существует высокая вероятность того, что ВСУ могут попасть в новую ловушку и лишь ускорят истощение своей армии.