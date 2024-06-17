По мнению аналитиков, повышение стандартов листинга усложняют задачу по поиску инвесторов небольшим предприятиям

По данным China Times, отрасль производства полупроводников в Китайской Народной Республике сталкивается с некоторыми сложностями из-за банкротств небольших предприятий. Последние случаи банкротств, как например Shanghai Wusheng Semiconductor, вызывают опасения о возможном закрытии крупных компаний. Помимо этого, за прошлый год 23 фирмы, занимающиеся полупроводниками, отменили свои планы на IPO из-за возросшей осторожности со стороны инвесторов.

реклама

Тенденция незавершенных проектов начала проявляться в 2020 году, в результате чего свыше 10 тысяч китайских предприятий, связанных с чипами, были вынуждены прекратить свою деятельность в 2021-2022 годах. В прошлом году рекордное число компаний, занимающихся полупроводниками, было исключено из реестра - почти 11 тысяч фирм, что значительно больше, чем 5746 компаний, закрывшихся в 2022 году.

Недавно обанкротившийся Shanghai Wusheng Semiconductor, занимавшийся производством драйверов для Oled-дисплеев и других продуктов, стал жертвой финансовых трудностей. Этот случай банкротства связан с финансовыми потерями других компаний, таких как Wu Sheng Electronics Technology Group и Nanjing Wusheng Semiconductor Technology, по информации от Yibeiic.

Заинтересованность Китая в развитии полупроводниковой отрасли началась в 2014 году благодаря значительным государственным субсидиям. Это способствовало росту числа корпораций, связанных с производством чипов. Однако, несколько крупных проектов оказались неудачными, что подчеркивает осторожность инвесторов в отношении отрасли.

С ужесточением политики IPO в текущем году прогнозируется усложнение привлечения капитала для неквалифицированных компаний в изготовлении полупроводников. Эксперты предполагают, что повышенные стандарты листинга могут привести к выходу большего числа компаний с рынка из-за финансовых проблем и затруднений с привлечением инвесторов.