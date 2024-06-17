Большинство имевшихся ранее утечек о Motorola Razr 50 Ultra получили своё подтверждение.

На текущий момент мало кто из следящих за новостями из мира гаджетов не знает о грядущем выпуске мощного смартфона от компании Motorola. Вокруг новинки ходит много слухов, и только что были подтверждены некоторые технические характеристики Motorola Razr 50 Ultra. Кроме того, появились реальные изображения телефона.

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Следуя по порядку, Motorola Razr 50 Ultra была замечена на Geekbench, где можно увидеть результаты тестов. В ходе анализа был подтвержден процессор Snapdragon 8S третьего поколения. Этот чип Qualcomm является абсолютно новым и достаточно мощным. Хотя он не настолько мощный, как Snapdragon 8 Gen 3, но все равно производителен. Также было подтверждено наличие 12 ГБ оперативной памяти в комплекте. Однако, возможно будут представлены различные варианты по памяти. На Motorola Razr 50 Ultra будет установлена Android 14, что также было подтверждено. В тестах на Geekbench устройство набрало 1829 баллов в одноядерном тестировании и 4214 баллов в многоядерном.

Устройство также получило сертификат NCC, где был представлен дизайн телефона. Этот дизайн не является каким-то особенным, но всё же было любопытно увидеть реальные фото. На изображениях ниже можно увидеть не только сам смартфон, но и его размеры и аккумулятор. Интересно, что будут доступны персиковый и темно-синий цвета.

Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт и оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч. Фактически этот аккумулятор состоит из двух емкостей - 1050 мАч и 2950 мАч. Официальный релиз Motorola Razr 50 Ultra запланирован на 25 июня. Эту дату недавно подтвердила сама компания Motorola. Стоит отметить, что первоначальное мероприятие по выпуску состоится в Китае, но ожидается, что смартфоны Razr 50 и Razr 50 Ultra появятся и на других рынках.