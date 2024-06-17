Данная модель стала одной из самых популярных на территории Российской Федерации.

Себестоимость комплекта запчастей для восстановления после дорожно-транспортного происшествия для гражданского внедорожника Haval Jolion составит примерно 207 тысяч российских рублей. Самым дорогим компонентом является оригинальное переднее стекло, цена которого составляет 55 700 рублей. Эти цифры были представлены сотрудниками Fit Service.

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Специалисты также сообщили цену наиболее часто используемых при ремонтных работах компонентов модели Haval Jolion. Так, аккумулятор обойдется в 7 500 рублей, передние тормозные колодки — 800 рублей, задние — 460 рублей, тормозные диски — 4 400 рублей, рулевой наконечник — 5 900 рублей, рулевая тяга — 1 600 рублей, передняя ступица — 4 300 рублей, и 5 200 рублей придётся отдать за заднюю. Цена стабилизатора составляет 1 050 рублей.





По результатам прошлого месяца, модель Haval Jolion заняла третье место в рейтинге наиболее популярных новинок в Российской Федерации, став самым продаваемым иностранным автомобилем на рынке. Всего было продано 6 354 экземпляра.

Аналитики отметили, что на сегодняшний день не наблюдается дефицита запасных частей ни в одной категории. К примеру, в прошлом году наблюдался недостаток стекол, который был решен за счет импорта из Китая: 80% стекол были китайского производства.

С марта по декабрь 2022 года цены на автозапчасти в среднем повысились на 27,7%. На запчасти для некоторых марок, прекративших продажи или переставших действовать на российском рынке, цены поднялись на 50-60%.

Подорожали также расходные материалы: моторные масла, шины, фильтры, тормозные диски и колодки, а также, в большей степени, на 73%, моторные свечи. Согласно представителям Союза автомобильных сервисов, 109 из 145 опрошенных владельцев авторемонтных центров планируют дополнительное повышение цен в текущем году в среднем на 10%.

Аналитики также рассчитали общую стоимость владения автомобилем Haval Jolion. Так, владельцу данной модели придется заплатить 19,87 рубля за каждый пройденный километр, ежемесячно около 24,8 тысячи рублей, что составляет 298 тысяч рублей в год.