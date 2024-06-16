Эксперимент, который длится уже более 30 лет, превзошел ожидания экспертов в сфере зелёной энергии

Солнечные модули разработаны для длительной работы, их эксплуатационный период составляет от 20 до 40 лет. Тем не менее, со временем их эффективность и способность генерировать электроэнергию будут уменьшаться. Продолжительный эксперименты во Франции продемонстрировали удивительные результаты по долговечности солнечных панелей в реальных условиях.

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В 1992 году небольшой солнечный модуль мощностью 1 кВт под названием Phébus 1 был подключен к французской сети HESPUL, организации по возобновляемым источникам энергии в Лионе. Через более чем 30 лет эта же установка до сих пор приносит электроэнергию. После снятия солнечной батареи размером 10 кв. метров специалисты провели строгие испытания в лаборатории, результаты которых были поразительные.

В среднем 79,5% первоначальной мощности модулей сохранялось после 31 года работы. Производители обычно гарантируют лишь 80% производительности в течение 25 лет. Модуль Phébus-1 превзошел эти ожидания, показав снижение всего лишь на 0,66% в год за 31 год его работы.

На 20-летие установки в 2012 году модули все еще вырабатывали 91,7% номинальной мощности. В последние годы темп уменьшения немного ускорился, однако, за 31 год модули произвели 20366 кВтч.