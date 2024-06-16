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Zelikman
Большинство политиков США поддерживают запрет на продажу дронов DJI
Американские законодатели вновь атакуют очередную успешную китайскую компанию

  Палата представителей США приняла решение запретить продажу дронов от компании DJI в стране, что делает этот запрет более вероятным, чем когда-либо. Закон об ограничении действий дронов наносит удар не только по самой компании DJI, но и в целом по рынку дронов.

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  Производитель дронов DJI, базирующийся в Китае, контролирует свыше 70% мирового рынка устройств такого типа, что, якобы, представляет серьезную угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов. В законе об ограничениях на оборону в стране на следующий год предусмотрен запрет на продажу дронов DJI, чтобы дать ответ на возрастающие опасения касательно использования этих устройств в стране.

  Элиза Стефаник, член Республиканской партии из Нью-Йорка, выступающая в роли спонсора законодательства относительно DJI, заявила, что производитель представляет угрозу для национальной безопасности и пора остановить продажи дронов, произведенных в Китае. Успех компании DJI может усилить экономику Китая, вызывая беспокойство у американских законодателей. Палата представителей уже поддержала законопроект, включая запрет на дроны компании DJI, и остается лишь ждать решения Сената. Пока закон не запрещает использование существующих дронов DJI в стране, запрещая только их продажу.

  Однако, есть шанс, что законопроект может быть отклонен. Жители США, не согласные с этой мерой, могут обратиться к своим сенаторам с просьбой исключить запрет на дроны от DJI из закона.

  Несмотря на заявления о безопасности, закон направлен на усиление контроля над технологиями и может ознаменовать начало нового торгового конфликта с Китаем.

#сша #китай #технологии #дроны dji
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