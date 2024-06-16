Согласно данным компании MSI, Radeon 890m имеет на 30% большую производительность, чем его предшественник.

В начале текущего месяца AMD представила свои новые процессоры серии Ryzen AI 300. Сообщается, что они демонстрируют приблизительно на 20% большую производительность в целом и на 36% большую игровую производительность по сравнению с предыдущими моделями. По данным, которые поступили от MSI, будущие APU AMD могут быть на уровне некоторых известных дискретных графических процессоров предыдущего поколения в плане игровой производительности. Однако важно отметить, что эта информация пока не проверена.

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Известный эксперт по аппаратному обеспечению Golden Pig сообщил, что процессоры Ryzen AI 9 300-й серии демонстрируют улучшение около 20% в одноядерной, многоядерной и интегрированной графической производительности. При этом новый интегрированный графический процессор AMD Radeon 890m может быть сравним по производительности с Intel Arc a370m или Geforce GTX 1650, если его результат в 3dmark Time Spy действительно составляет около 3600 баллов.

Флагманский процессор AMD Ryzen AI 370 HX оснащен 12 ядрами общего назначения на базе ZEN 5 и графическим процессором Radeon 890m на базе RDNA 3.5 с 16 вычислительными блоками. Новое видеоядро Radeon 890m имеет на 33% больше потоковых процессоров, что позволяет ему обеспечить значительно более высокую вычислительную производительность по сравнению с предшественником Radeon 780m. Однако фактическое увеличение производительности интегрированного графического процессора зачастую ограничивается тепловой мощностью и пропускной способностью памяти.

Хотя появившаяся информация внушает оптимизм, стоит относиться к ней с некоторым сомнением из-за возможных различий в тестовых условиях и использованных драйверах. Нельзя быть уверенным в достоверности информации о производительности нового интегрированного графического процессора AMD до выхода реальных тестов от обзорщиков.