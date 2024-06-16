По данным украинской разведки, эти комплексы уже были задействованы в отражении недавних атак на российские регионы.

В Краснодарском крае была размещена первая батарея зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей", как сообщили российские источники. Этот ЗРК будет обеспечивать защиту Крымского моста.

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В апреле текущего года Сергей Шойгу сообщил о поступлении ЗРК С-500 "Прометей" в войска. По его словам, комплекс будет представлен в двух версиях: зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

По актуальным данным, комплекс был развернут в Краснодарском крае, но не были представлены подробности. Предполагается, что "Прометей" будет обеспечивать защиту Крымского моста. Согласно информации военной разведки Украины, С-500 также был задействован в Крыму для отражения украинских ракет и защиты моста. Об этом заявил Кирилл Буданов, лидер украинской разведки, который был внесен в список экстремистов и террористов в Российской Федерации.

Буданов отметил, что Россия развернула свою систему противовоздушной обороны в Крыму из-за усиливающихся атак со стороны Украины. Это новейший зенитный комплекс С-500 "Прометей", который способен уничтожать цели в ближнем космосе. Он может работать на высотах до 200 километров и на расстоянии до 600 километров.

Комплекс успешно завершил испытания, включая сбивание гиперзвуковых целей. Последняя стадия тестов прошла 22 февраля, когда "Прометей" сбил баллистическую ракету "Синева". После этого было объявлено, что комплекс будет поставлен в войска в текущем году.