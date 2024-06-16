Известно, что сбои в сети длились около 9 часов

Вчера произошло непредвиденное замедление работы сети L2 для Bitcoin, известной как Stacks, которое длилось 9 часов. Этот инцидент вызвал существенное снижение активности в сети и некоторые трудности в проведении транзакций. В чем была причина подобного сбоя пока не раскрывается, однако, эксперты уже приступили к устранению проблемы и налаживанию нормального функционирования сети. Подробности о произошедшем будут представлены представителями Stacks в скором времени.

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Стоит отметить, что сеть Stacks играет важную роль в экосистеме Bitcoin, обеспечивая условия для создания децентрализованных приложений и смартконтрактов. Такой сбой в ключевой инфраструктуре вызывает обеспокоенность у пользователей и инвесторов, подчеркивая важность улучшение стабильности сети в подобных ситуациях.

В данной ситуации команда Stacks заявила о намерении усилить меры безопасности и оптимизировать процессы для недопущения таких инцидентов в дальнейшем. Помимо этого пания объявила о создании специального фонда для возмещения вероятных убытков пользователям, пострадавшим от таких сбоев сети.

В момент происшествия на рынке криптовалют можно было наблюдать небольшую коррекцию, однако, спустя некоторое время рынок цифровых активов сумел восстановиться.