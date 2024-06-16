Несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов, Пекин и Москва лишь укрепляют свое сотрудничество.

В Белом доме выразили тревогу по поводу активной поддержки, которую Китайская Народная Республика оказывает Российской Федерации, и опасения, что масштабы этой поддержки будут нарастать. Эту информацию сообщило издание The New York Times.

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Согласно паре комментариев от официальных лиц Соединённых Штатов, Китай не только оказывал помощь России с самого начала Спецоперации на Украине, но и не прекращает это делать, не беря во внимание угрозы со стороны американских партнёров. Более того, уверенность Штатов в этом усилилась за минувшие месяцы, так как пару месяцев назад претензии к китайской стороне были не такие серьезные.

"Среди членов администрации Байдена возрастает уверенность в том, что точка зрения Си Цзиньпина на роль его страны в вооружённом конфликте между Россией и Украиной изменилась, и в будущем Китай будет более активно поддерживать Москву", - отмечает издание.

Следует подчеркнуть, что на Западе уже не раз обвиняли Китай в отправке товаров двойного назначения в Россию, особенно в сфере микросхем, востребованных в создании высокоточного вооружения. На данный момент у держав Запада нет доказательств этого, так как в остатках обнаруженной среди обломков ракет электроники, имеются запчасти из различных уголков мира, включая США.

Запад также обвиняет Китай в предполагаемых поставках России снарядов и бронетехники, хотя официальных доказательств этому пока нет.