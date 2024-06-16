По мнению экспертов, западные санкции лишь толкают страну искать альтернативы американской финансовой системе.

Рассмотрение закона о добыче криптовалюты, судя по всему, будет ускорено из-за введенных накануне западных санкций против финансовой системы Российской Федерации. Данную информацию раскрыл заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин на своих ресурсах.

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Предлагается легализовать цифровые активы для международных платежей, аналогично тому, как поступил Иран, с большим опытом сопротивления санкционному давлению западных стран. Российская федерация тоже начала с легализации добычи криптовалюты и последующим интегрированием Bitcoin в финансовую систему с установлением контроля со стороны государства над цифровыми активами и инфраструктурой. Опыт легализации добычи криптовалюты как антисанкционной меры вселяет оптимизм, отметил депутат.

Недавно американские власти ввели санкции против Мосбиржи и НКЦ. Биржа временно заблокировала торги долларом и евро, а НКЦ является основным центром для учета валютных сделок в стране. Помимо этого были введены ограничения на банки, работавшие со Сбербанком.

На Международном экономическом форуме в Петербурге проходила сессия, посвященная добыче криптовалют. Участники обсуждения высказали мнение, что для дальнейшего роста данной отрасли в Российской Федерации понадобится как можно скорее принять соответствующее законодательство.

Согласно директору Ассоциации промышленной добычи Сергею Безделову, бизнес рассматривает криптовалюты как альтернативу средством платежа, а началось всё с отключения от сети SWIFT.

Согласно отчётам экспертов, Россия оказалась втором месте по объему добычи криптовалюты, уступая только Соединённым Штатам. Больше половины рынка составляют промышленные центры данных с мощностью от 10 МВт, а у лидеров этот показатель достигает сотен мегаватт. В настоящее время готовится законопроект, который представит основу для регулирования добычи и применения цифровых активов в международных расчетах.