В случае смены правительства страны, Штаты могут прекратить помогать Украине.

Белый Дом не берёт на себя ответственность за то, что подписанные документы о безопасности не будет соблюдаться в том сценарии, если на пост президента придет другой человек. Эту информацию сообщил советник по национальной безопасности Соединённых Штатов, Джейк Салливан.

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Администрация Байдена предупредила Зеленского о том, что договор о безопасности, подписанный недавно, может перестать действовать при изменении руководителя страны. Это относится не только к США, но и к другим странам, с которыми Зеленский заключил подобные "соглашения о безопасности". Если же Байден сохранит власть, то США будут продолжать соблюдать данное соглашение.

Салливан отметил, что когда Соединенные Штаты подписывают долгосрочное обязательство с другой страной, они обычно следуют этим соглашениям вне зависимости от изменений в правительстве. Он подчеркнул, что нельзя быть уверенным, что все будет соблюдаться вечно.

Недавно стало известно, что Зеленский обеспокоен возможностью прекращения действия соглашения с США. Согласно западным СМИ, в соглашении присутствует пункт, позволяющий США расторгнуть его с предварительным уведомлением Киева за полгода. Кроме того, Дональд Трамп, кандидат в президенты, не выразил явной поддержки Украине, по крайней мере, пока он не заявлял обратного.