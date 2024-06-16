Сообщается, что новинка получит улучшенные камеры и более ёмкий аккумулятор.

Вслед за недавно представленными техническими характеристиками Samsung Galaxy Z Fold 6, появились данные о Galaxy Z Flip 6. Эта информация поступила от ресурса Smartprix, который указал на обновление камеры. Раскрыты ключевые технические особенности Galaxy Z Flip 6. Предоставленная информация, скорее всего, является утечкой, так как источник указывает на её официальное происхождение.

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Galaxy Z Flip 6 будет иметь 6,7-дюймовый основной дисплей Dynamic Amoled 2x. Он предложит разрешение FullHD+ (2640x1080) и частоту обновления 120 Гц. Дисплей Cover будет состоять из 3,4-дюймовой панели Super Amoled с разрешением 720x748. Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, с тактовыми частотами 3,39 ГГц, 3,1 ГГц, 2,9 Гц и 2,2 ГГц. Эти параметры совпадают с серией Galaxy S24. Устройство будет доступно в версиях с 256 ГБ и 512 ГБ памяти.

Основная камера будет обновлена по сравнению с Galaxy Z Flip 5. Она будет иметь разрешение 50 Мп (диафрагма f/1.8, pdaf), такое же как у Galaxy S24 и Galaxy S24+. Это значительное улучшение по сравнению с 12-Мп камерой в Galaxy Z Flip 5. Суперширокоугольная камера останется 12-Мп с диафрагмой f/2.2. На главном дисплее будет расположена 10-Мп камера. Естественно на борту имеются Поддержка 5G и Bluetooth 5.3. Устройство будет поддерживать двойной 5G с 14 диапазонами. Также будет Wi-Fi 6E, но не Wi-Fi 7.

Емкость аккумулятора Galaxy Z Flip 6 составит 4000 мАч, что является улучшением по сравнению с 3700 мАч у Galaxy Z Flip 5. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 25 Вт. Размеры Galaxy Z Flip 6 в развернутом состоянии - 165,1x71,9x6,9 мм, в сложенном - 85,1x71,9x14,9 мм. Вес устройства - 187 грамм.

Выход Galaxy Z Flip 6 запланирован на 10 июля, как сообщил известный источник информации Эван Бласс. Презентация пройдет в Париже, где также будут представлены Galaxy Z Fold 6 и другие устройства.