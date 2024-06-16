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Zelikman
Зарубежные издания сравнили российскую Lada Iskra с автомобилем Dacia Logan
По мнению западных экспертов, автомобили могли быть созданы по аналогичным чертежам.

  Презентация новой машины Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме являлась ожидаемым событием для общественности, однако, за границей эта модель не вызвала особого отклика. Несмотря на это, западные средства массовой информации все же решили уделить ей внимание.

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  Позиционирование Lada Iskra как уникальной конструкции АвтоВАЗа не было понятно в Европе. Эксперт финского автомобильного журнала Tekniikan Maailma Тони Джаловаара связал появление этой машины с чертежами румынской Dacia, являющейся отделом концерна Renault-Nissan. Он считает, что новинка напоминает обычный Logan.

  Иностранный автоэксперт отметил, что ни Renault, ни Dacia не участвовали при разработке новой модели АвтоВАЗ. Однако, он увидел применение технологий бывших партнеров, а также использование определенных деталей, производимых в Российской Федерации. При сравнении Lada Iskra и Dacia Logan, он пришел к выводу, что изменения в конструкции оригинальной машины минимальны.

  АвтоВАЗ официально подтвердил, что Lada Iskra основана на платформе CMF-B компании Renault Group. Для адаптации к условиям России пришлось изменить около 400 деталей. Хотя теперь это уже не CMF-B, а XJO, сущность осталась та же.

  Основными объектами критики стали российские двигатели и трансмиссии. В отличие от европейского Logan, в Lada Iskra будут установлены 1,6-литровые двигатели мощностью 90 и 106 лошадиных сил. В то время как в Европе предлагают более современный Logan с 90-сильным турбомотором, или вариант с двигателем на биологическом топливе мощностью 100 л. с.

#россия #технологии #автомобили #транспорт
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7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Vorvort
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7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Vorvort
00:13
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7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Vorvort
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7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Vorvort
00:08
Ловите наркомана! 😂 7900XTX - это видеокарта для 4К.
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
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