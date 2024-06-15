Данные адаптеры имеют эффективное охлаждение, но вместятся в любой корпус

Компания ASUS презентовала новую серию видеокарт Prime, разработанную непосредственно по стандарту NVIDIA SFF-Ready для RTX 40-Series. Данные модели позволят установить один из лучших графических процессоров 2023-2024 годов в свою миниатюрную сборку. Все видеокарты компактны и оснащены системой охлаждения ASUS Dual Fan GPU, а также имеют дополнительные вентиляторы. Эффективное охлаждение очень важно для небольших корпусов, где как правило мало места для дополнительных кулеров.

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Новинки Prime от ASUS являются весьма компактными, и поместятся практически в любой корпус. Теперь любителям корпусов SFF не нужно выбирать между мощным железом и элегантным дизайном. Среди видеокарт ASUS Prime представлены модели GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4060 Ti OC Edition, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 OC Edition, GeForce RTX 4070 Super и GeForce RTX 4070 Super OC Edition. Несмотря на то, что вендор не показал флагманские 4080 или 4080 Super прямо сейчас, возможно, это произойдет в будущем.

Тактовая частота видеокарт варьируется в зависимости от модели, но все они имеют классический черно-белый дизайн без RGB-подсветки. Все видеокарты оснащены трехвентиляторной системой охлаждения, что важно для хорошего теплоотвода в корпусах Mini-ITX. Новинки ASUS Prime уже доступны на мировом рынке, но пока не представлены на официальном сайте ASUS.