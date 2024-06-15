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Zelikman
В сети появилась информация о ёмкости аккумулятора грядущего смартфона Galaxy S25
Компания вновь увеличила объем аккумулятора до 4000 mAh

  Была опубликована информация о емкости аккумулятора Galaxy S25, которая была получена с ресурса Galaxyclub.nl. Согласно источнику, емкость аккумулятора останется прежней и составит 4000 мАч.

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  Предполагается, что грядущий смартфон Galaxy S25 будет иметь такую же емкость аккумулятора, как и его предшественники - Galaxy S20 и Galaxy S21. С Galaxy S22 (3700 мАч) и Galaxy S23 (3900 мАч) компания Samsung решила уменьшить емкость, но с Galaxy S24 вернула устройство с аккумулятором емкостью 4000 мАч.

  Хотя у Galaxy S24 были проблемы с автономной работой, они были лучше, чем у Galaxy S22 и Galaxy S23. С Galaxy S25, вероятно, мы получим что-то схожее. Следует отметить, что Galaxy S25 будет самым компактным смартфоном в линейке, в то время как Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra будут крупнее и потребуют более емких аккумуляторов для поддержки своих больших дисплеев.

  Ожидается, что все три модели поступят в продажу в первом квартале 2025 года. Прогнозируется, что объем продаж серии Galaxy S25 снизится в начале следующего года, возможно, в январе, как это было с Galaxy S24. На данный момент информация о дизайне всех трех моделей остается загадкой. Хотя ожидается, что Samsung не внесет существенных изменений, но время покажет. Предполагается, что на всех трех устройствах будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 4. Возможно также варианты с процессором Exynos, хотя по данному вопросу имеются противоречивые данные.

  Интересно, что по слухам Galaxy S25 получит дисплей большего размера, чем у предыдущей модели. Предполагается, что он будет иметь 6,36-дюймовый экран вместо 6,2-дюймового. Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra будут сохранять размеры дисплея.

#смартфоны #samsung #технологии #galaxy s25
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