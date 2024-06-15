Представители украинского сектора энергетики отмечают, что ситуация в стране достаточно сложная, и к регулярным отключениям электричества придётся адаптироваться

Руководитель сектора энергетики на Украине ожидает увеличения продолжительности отключений из-за дефицита электроэнергии в стране. С начала выходных электроснабжение домов и предприятий станет ещё более ограниченным из-за проведения ремонта энергоблока на атомной станции, об этом Владимир Кудрицкий, главный исполнительный директор оператора электросетей "Укрэнерго", заявил в интервью местным средствам массовой информации.

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Оператор атомной энергетики Украины проводит обычную кампанию технического обслуживания электростанций летом, что приводит к сокращению производства электроэнергии. Это увеличивает нагрузку на энергетическую инфраструктуру страны, которая получила серьезные повреждения в результате комбинированных авиаударов, включающих ракетные и беспилотные средства поражения.

"К сожалению, следующая неделя будет тяжелой для энергетической системы из-за ожидаемой жаркой погоды в сочетании с более низкой мощностью атомных станций по сравнению с текущей неделей", - отметил Кудрицкий в интервью, состоявшемся вечером в пятницу.

Он также высказался касательно прогноза главного исполнительного директора частной энергетической компании Украины, о возможных ограничениях поставок электроэнергии зимой на пять-шесть часов в день, как о "пессимистичном сценарии".

Ранее в этом месяце премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что атаки Воздушно-Космических сил России привели к сокращению общих мощностей по производству электроэнергии на 9 ГВт, охарактеризовав ситуацию как "очень сложную".