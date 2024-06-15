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Zelikman
ВКС России нанесли авиаудар по базе ВСУ в Харьковской области
Сообщается, что в ходе атаки были ликвидированы добровольцы из западных стран

  В различных регионах, подконтрольных администрации Зеленского была проведена атака на временные базы украинской армии. Информацию об этом предоставил бывший подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

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  Специалисты сообщили, что российское руководство нашло точное расположение базы Вооруженных сил Украины в посёлке Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Эти данные были подтверждены разведывательными дронами, и после этого на базу был совершен удар силами российской авиации. В результате были ликвидированы добровольцы из стран Североатлантического Альянса.

  "После получения информации от агентурных источников и проведения аэроразведки была обнаружена временная база ВСУ в Бугаевке Чугуевского района Харьковской области. Координаты были переданы в штаб Вооруженных сил, и база была уничтожена", - Марочко поделился этой информацией в своем канале на платформе Telegram.

  Одновременно с этим стало известно, что украинские формирования попытались провести массированные контрнаступательные действия на участке шириной свыше 30 километров по направлению Купянска. Российские войска успешно отразили атаку в районах Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка, Берестовое и Стельмаховка. Киевская армия не достигла успеха и была вынуждена отойти.

#сво #армия #бои #наступление #вкс #удары
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Приводить как пример тарков, где в одном рейде в одном и том же месте на одном и том же железе средний фпс может быть 100 (и прыгать +-30), а в следующем рейде там же 40-50? В нем тесты с 4090 и 7900...
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