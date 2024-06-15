Сообщается, что весь товар, стоимостью примерно в 10 тысяч долларов, был спрятан у неё под одеждой

Во время регулярной проверки пассажиров в китайском порту Лянтан в Шэньжэне, сотрудники таможни выявили женщину, которая проявляла необычное беспокойство. Подробнее проанализировав ее поведение, они обратили внимание на необычную мимику и позу. Ее внешний вид также казался неестественным, что насторожило некоторых таможенников.

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Подозрительную женщину попросили выйти из очереди для проведения более тщательного досмотра. Как оказалось, их подозрения оправдывались. Вскоре выяснилось, что женщина пыталась провезти на материковый Китай 350 картриджей с играми для Nintendo Switch, спрятанными в ее бюстгальтере. По оценке примерно 27,60 долларов за картридж общая сумма составляла 9660 долларов.

Попытка ввезти товары в Китай или вывезти из него без уплаты налогов является контрабандой, в принципе как это расценивается и в большинстве стран. Согласно законодательству, женщине придется заплатить штраф в три раза больший, чем сумма пошлины за товары.

Такие случаи в Китае не редкость. В прошлом году контрабандист попытался провезти в страну 239 процессоров, привязав их к своему телу. Через несколько месяцев другой контрабандист был задержан с 420 SSD-накопителями, пристегнутыми к нему. Летом контрабандисты снова пытались уклониться от уплаты налогов на импорт, спрятав 780 процессоров Intel в двигателе автобуса.