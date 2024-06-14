Сообщается, что за минувшие сутки были ликвидированы остатки украинских формирований, засевшие на окраинах села.

По последним данным, российские войска успешно заняли населённый пункт Георгиевка, ликвидировав оставшиеся там украинские подразделения. Эту информацию распространили российские источники.

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Согласно имеющейся информации, войска России полностью контролируют Георгиевку и начали наступление на соседний посёлок Максимильяновка, который блокирует дорогу в Курахово. Российские бронегруппы предприняли стремительную наступательную операцию на позиции украинских формирований, укрепившихся на западной границе Георгиевки. Уже сегодняшним днем окраину села полностью зачистили группы штурмовиков, продвигаясь к Максимильяновке.

В результате боевой операции российская армия полностью ликвидировала подразделения ВСУ на западной окраине, взяв поселок под Марьинкой под полный контроль - об этом заявляют в ряде военных Telegram-каналов.

По актуальным информационным данным, войсковые соединения находятся в 7 километрах от Курахово, важного логистического центра Вооруженных сил Украины, через который проходит снабжение украинского гарнизона на Донбассе. Потеря этого населённого пункта создаст проблемы снабжения для украинских войск. Однако, чтобы освободить Курахово, российской армии необходимо захватить Максимильяновку, что будет непростой задачей.