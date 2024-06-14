Накануне над территорией Ростовской области зафиксировано около 70 БПЛА

Вооруженные силы Украины изменяют тактику ударов дронами по регионам Российской Федерации. Вчера ночью противовоздушная оборона отразила крупнейшую атаку за минувшие месяцы. Об этом сообщило Министерство обороны.

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Киев переходит от атак несколькими беспилотниками к атакам десятками БПЛА. Подтверждением этому служит последняя ночь, во время которой российская ПВО сбила и перехватила 70 украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской областью. Целью были объекты топливно-энергетического сектора России, однако, большой ущерб удалось предотвратить благодаря работе зенитчиков.

Также были атакованы и другие российские регионы. В атаках участвовали от 2 до 6 беспилотников ВСУ. 2 БПЛА были сбиты над Белгородской территорией, 2 над Волгоградской, 6 над Воронежской, 6 над Курской, 70 над Ростовской областями и 1 над Крымским полуостровом.

Согласно сообщению Минобороны, власти Ростовской области подтвердили массированную атаку. Глава региона Василий Голубев заявил , что в ходе атаки нарушено электроснабжение в Морозовском районе, приводя к отключению электричества в ряде посёлков. Сейчас экстренные службы работают над устранением последствий атаки.

Примечательно, что Киев уже осуществлял массированные атаки на российские регионы, включая Крым, однако, такое количество беспилотников было впервые.