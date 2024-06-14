Подвергнутый процессуальной ответственности бывший сотрудник компании National Computer Systems (NCS) получил приговор почти на 3 года тюремного заключения за несанкционированный доступ к компьютерным ресурсам.
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NCS прекратила сотрудничество с 39-летним Кандулой Нагараджу в октябре 2022 года из-за некачественной исполнения своих обязанностей. Он занимался тестированием приложений на серверах перед их выпуском. По мнению суда, Нагараджу был огорчен увольнением, так как полагал, что внес значительный вклад в развитие компании.
После возвращения из заграницы он обнаружил, что его учетные данные для доступа к системе NCS по-прежнему активны. Он разработал план мести и использовал скрипты для выведения из строя тестовых серверов компании. Инцидент привел к серьезным финансовым потерям компании. Утечки данных удалось избежать благодаря тому, что на серверах не хранилась конфиденциальная информация, но устранение всех проблем обошлось компании в $678 тысяч.
Полиция быстро выявила виновника. На ноутбуке Нагараджу был найден скрипт атаки и записи использования скриптов удаления. NCS признала, что причиной инцидента послужило человеческое просчёт, связанный с оставлением активных учетных данных Нагараджу. После обнаружения атаки доступ был заблокирован, но ущерб уже был нанесен. Бывший сотрудник был приговорен к 2 годам и 8 месяцам заключения.