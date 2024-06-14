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Zelikman
National Computer Systems понесла ущерб в размере $678 тысяч от действий бывшего сотрудника
Уволенный за некачественное исполнение своих обязанностей, решил отомстить компании, использовав скрипты для выведения из строя тестовых серверов

  Подвергнутый процессуальной ответственности бывший сотрудник компании National Computer Systems (NCS) получил приговор почти на 3 года тюремного заключения за несанкционированный доступ к компьютерным ресурсам.

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  NCS прекратила сотрудничество с 39-летним Кандулой Нагараджу в октябре 2022 года из-за некачественной исполнения своих обязанностей. Он занимался тестированием приложений на серверах перед их выпуском. По мнению суда, Нагараджу был огорчен увольнением, так как полагал, что внес значительный вклад в развитие компании.

  После возвращения из заграницы он обнаружил, что его учетные данные для доступа к системе NCS по-прежнему активны. Он разработал план мести и использовал скрипты для выведения из строя тестовых серверов компании. Инцидент привел к серьезным финансовым потерям компании. Утечки данных удалось избежать благодаря тому, что на серверах не хранилась конфиденциальная информация, но устранение всех проблем обошлось компании в $678 тысяч.

  Полиция быстро выявила виновника. На ноутбуке Нагараджу был найден скрипт атаки и записи использования скриптов удаления. NCS признала, что причиной инцидента послужило человеческое просчёт, связанный с оставлением активных учетных данных Нагараджу. После обнаружения атаки доступ был заблокирован, но ущерб уже был нанесен. Бывший сотрудник был приговорен к 2 годам и 8 месяцам заключения.

#технологии #суд #работа #national computer systems
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