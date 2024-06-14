Проект запущен по инициативе компании, занимающейся открытием развлекательных парков, Kidzania и Mouse Computer, производителя компьютеров

С 26 июля в детском развлекательном центре Токио будет проводиться выставка, где посетители смогут изучить процесс сборки настольных ПК. На семинаре дети познакомятся с различными компонентами оборудования и их взаимосвязью. Этот проект является результатом совместной работы компании Kidzania, специализирующейся на парках развлечений, и японского производителя компьютеров Mouse Computer.

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Посетители в возрасте от 3 до 15 лет научатся собирать настольные компьютеры из оригинальных комплектующих, таких как процессоры, ОЗУ, видеокарты и др. Будут ли использоваться стандартные кулеры-клипсы или изучаться методы нанесения термопасты - пока неясно. Важным этапом будет проверка работоспособности собранных систем.

Парки развлечений Kidzania по всему миру представляют собой миниатюрные города, где дети могут попробовать себя в различных профессиях для подготовки к жизни взрослых. Сотрудничество с Mouse Computer направлено на создание атмосферы завода по сборке ПК на заказ. Посетители также научатся создавать системы в соответствии с заданными требованиями. Длительность каждого занятия составит около 30 минут для группы из 8 человек под руководством инструктора. Mouse Computer функционирует только в Японии, но возможно выставка появится и в других локациях Kidzania, таких как Даллас, Техас.

Сборка компьютера с нуля может показаться сложной задачей для неподготовленного человека. Однако, это вполне сравнимо со сборкой мебели от IKEA. Покупка отдельных комплектующих позволяет выбирать наиболее доступные компоненты для сборки по собственным предпочтениям, избегая дополнительных расходов на лишние функции и программное обеспечение.





