По мнению аналитиков, разработка данного месторождения позволит ослабить зависимость Евросоюза от Китая.

В древнем вулкане Европы было сделано открытие, которое оказывает влияние не только на отрасль возобновляемой энергии на континенте, но и на стратегию Евросоюза по уменьшению зависимости от Китая в отношении редкоземельных элементов.

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Норвежская горнодобывающая компания Rare Earths Norway (REN) объявила об обнаружении крупнейшего в Европе известного месторождения редкоземельных элементов. REN сообщила, что месторождение карбонатного комплекса Фен на юго-востоке Норвегии содержит около 8,8 мегатонн оксидов и имеет перспективы экономической добычи. Внутри месторождения находится примерно 1,5 миллиона метрических тонн данных ресурсов, которые могут использоваться в различных технологиях, включая электродвигатели, генераторы, сенсорные панели и медицинское оборудование.

Генеральный директор Rare Earths Norway Альф Рейстад отметил, что оценка ресурсов подчеркивает важность этого месторождения для Европейского континента. Месторасположение комплекса вблизи Осло, около озера Норсе, где находится действующий вулкан, старше 580 миллионов лет, по данным Live Science. Магма внутри вулкана охладилась и превратилась в карбонатит, который содержит вышеуказанные ресурсы, такие как неодим и празеодим.

REN утверждает, что исследования показывают глубину месторождений руды - 468 метров ниже уровня моря, с вероятной глубиной до одного километра ниже уровня моря. Компания планирует разработать новые методы добычи и вложить 10 миллиардов норвежских крон в разработку первого этапа добычи до 2030 года. Большая часть редкоземельных элементов находится в Китае, где приходится 70% мировой добычи и 90% переработки этих элементов.

REN указывает, что их открытие может покрыть не менее 10% годовой потребности Европейского союза в данном типе ресурсов. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что спрос на редкоземельные элементы будет расти и что Литий и другие ресурсы заменят нефть и газ в экономике ЕС.