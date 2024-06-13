Украинские формирования предпринимают попытки расширить зону нанесения ударов

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о новых попытках украинских формирований атаковать регионы страны.

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Согласно заявлению российского военного ведомства, в этот раз дроны-камикадзе украинских сил пытались напасть на Владимирскую и Ярославскую области. В отчёте Министерства обороны Российской Федерации говорится о том, что 3 беспилотника ВСУ были уничтожены над Ярославской областью, ещё один над Владимирской.

Глава Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что украинские дроны были поражены при приближении к Ярославлю. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Он также заявил, что после их ликвидации на земле могут оказаться обломки БПЛА. Местное население попросили оповещать специальные службы об обнаружении таких обломков.





Необходимо отметить, что недавно беспилотники украинских военных в первый раз достигли Северной Осетии, очевидной целью Киева было нанести ущерб военному аэродрому Моздок. Это представляет собой прямую атаку на один из элементов ядерной триады России, так как на территории базы находятся стратегические бомбардировщики, способные нести на борту ядерное оружие.