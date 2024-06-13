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Zelikman
MediaTek планирует навязать конкуренцию Qualcomm и Apple на рынке ARM-процессоров
MediaTek работает над собственным чипом, который будет достаточно производителен в задачах с искусственным интеллектом, чтобы соответствовать Copilot+.

  Корпорация Microsoft недавно представила свою последнюю разработку в области ноутбуков под управлением операционной системы Windows, ориентированную на использование искусственного интеллекта, которая получила название Copilot. В настоящее время компания Qualcomm является единственным производителем процессоров на базе архитектуры ARM для этих ноутбуков. Однако, вскоре может появиться новый игрок на рынке.

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  По информации, приведенной в источнике, на который ссылались в Reuters, главный конкурент Qualcomm в области смартфонов, компания MediaTek, разрабатывает новый процессор на базе архитектуры ARM для ноутбуков с Copilot+. В отчете не раскрывается никаких технических деталей о новом чипе, но утверждается, что он может выйти на рынок в конце следующего года после окончания эксклюзивного соглашения между Qualcomm и Microsoft. 

  В предыдущем отчете утверждалось, что MediaTek сотрудничает с NVIDIA в разработке ARM-чипов для ноутбуков под управлением Windows. Однако, по слухам, новый чип является отдельным проектом и не связан с совместными усилиями. Пока неясно, продолжается ли предполагаемое сотрудничество.

  Сообщение о разработке нового чипа для ноутбуков от MediaTek отражает интерес Microsoft к устройствам на базе архитектуры ARM с целью укрепления позиций на рынке и конкуренции с MacBook на процессорах Apple серии M. Процессоры ARM обычно превосходят процессоры x86-64 от Intel и AMD в различных реальных приложениях, что создает несколько трудности для Microsoft в соперничестве с Apple в премиальном сегменте, особенно в творческих задачах.

  Microsoft продемонстрировала несколько ноутбуков на базе процессоров Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus на своем мероприятии Surface в прошлом месяце. Главные производители ПК, такие как Dell, HP, Acer, ASUS, Samsung и Lenovo, представили свои первые ноутбуки с технологией Copilot+ и заявили о намерении выпустить еще больше устройств в будущем. 

  Для соответствия стандарту Copilot+ от Microsoft ноутбуки должны быть оборудованы встроенным ИИ-процессором, достаточно мощным для обработки более 40 триллионов операций в секунду (TOPS). Процессоры Snapdragon X, установленные в новых устройствах, имеют встроенный нейросетевой процессор Hexagon, который, по заявлениям Qualcomm, способен генерировать до 45 TOPS для задач искусственного интеллекта.

#nvidia #apple #microsoft #искусственный интеллект #qualcomm #mediatek #железо #copilot+
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