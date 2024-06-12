Причины отзыва иска пока остаются неизвестными.

Илон Маск отказался от судебного иска против компании OpenAI и её гендиректора Сэма Альтмана без объяснения причин. В феврале этого года предприниматель подал иск, утверждая, что они нарушили свои первоначальные договоренности, ставя прибыль выше разработки ИИ, который должен приносить пользу человечеству.

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После того, как Маск выступил с иском против OpenAI и Альтмана, производитель ChatGPT ответил с публичным заявлением от соучредителей, включавшим несколько старых электронных писем от Маска. В этом заявлении Маск был представлен как ревнивый лицемер, стремящийся к полному контролю над OpenAI, а также было высказано предложение использовать Tesla как "дойную корову".

Маск был одним из создателей, спонсоров и первых членов совета директоров OpenAI, однако, он покинул компанию в 2018 году из-за конфликта интересов с Tesla. По всей видимости, исход дела склонялся в пользу Маска. В мае калифорнийский судья, рассматривавший дело, отказался от дальнейшей работы после протестов адвокатов Маска. Его юридическая команда ссылалась на закон, позволяющий отстранять судью, если есть сомнения в его непредвзятом рассмотрении дела.

Во вторник Маск сам подал иск о нарушении контракта в суд Сан-Франциско, но потом отозвал его. Причина отзыва не была озвучена. На данный момент назначены слушания по делу OpenAI и ходатайство об отмене дела Альтмана. Основные обвинения Маска в том, что OpenAI передала Microsoft общий искусственный интеллект (AGI), способный соперничать с человеком или даже превзойти его. Многие эксперты сомневаются в том, что модель GPT-4 действительно относится к AGI.