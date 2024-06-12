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Zelikman
Израиль рассматривает ввод санкций против Организации объединённых наций
Это будет ответом за включение ЦАХАЛ в список группировок, причиняющих ущерб детям в зонах конфликтов

  Израильское правительство, не прекращая восьмимесячную военную операцию в Секторе Газа, отказываются выполнять призывы Организации объединённых наций о прекращении насилия в отношении палестинского народа и раздумывают о возможности введения санкций против некоторых агентств организации.

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  По информации британского издания Financial Times, израильским властям не понравилось включение ЦАХАЛ в список агентств ООН, "причиняющих ущерб детям в зонах конфликтов". Стоит отметить , что в ходе конфликта палестинский народ потерял около 15 тысяч детей. Властями страны рассматриваются возможные санкции против подразделений ООН, ведущих свою деятельность на территории Израиля и Палестины.

  Британское издание описывает вероятные шаги администрации Нетаньяху по отношению к сотрудникам ООН, включая отказ в продлении виз и возможное прекращение работы всех миссий на территории государства, включая агентство, занимавшееся наблюдением за соблюдением условий перемирия с 1948 года.

  Израиль может также принять меры, затрагивающие работу специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу, Тора Веннесланда. По информации журналистов, обсуждение мер по отношению к Организации объединённых наций прошло на заседании властей Израиля 9 июня, однако, решение ещё не было принято окончательно.

#израиль #бои #палестина #ближний восток #оон #цахал
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Комиссия ООН нашла доказательства военных преступлений Израиля и ХАМАС в секторе Газа
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