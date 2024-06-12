Роснефть начинает добычу в рамках нового крупного проекта в Арктике

Согласно информации Международного энергетического агентства, добыча нефти в Российской Федерации сохранится стабильной в ближайшую пятилетку, несмотря на воздействие международных санкций. Это связано с тем, что государственная компания ПАО "Роснефть" начинает добычу в рамках нового крупного проекта в Арктике.

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Согласно данным МЭА, прогнозируется, что объем ежедневной добычи нефти в России составит от 10,77 миллиона баррелей в день в 2025 году до 10,83 миллиона баррелей в день в 2030 году. Хоть это все еще ниже уровня добычи в 2022 году, когда были введены международные санкции из-за событий в Украине. С тех пор Россия нашла способы адаптироваться к ограничениям, включая использование теневого флота танкеров для экспорта нефти в Азию.

По мнению парижского агентства, развитие нефтяной отрасли в России потребует больших инвестиций и дорогостоящих технологий, что затрудняется из-за санкций. Однако, прогнозируется, что поставки нефти останутся стабильными до 2030 года, благодаря проекту "Восток Ойл" от крупнейшей российской компании "Роснефть", который компенсирует снижение добычи на старых месторождениях.

"Роснефть" продолжает свое сотрудничество с проектом "Восток Ойл" даже после того, как международные трейдеры продали свои доли из-за соблюдения западных санкций. Российская компания планирует начать производство в этом году. Проект "Восток Ойл" включает различные нефтяные и газовые месторождения на полуострове Таймыр. В настоящее время ведется работа по разработке месторождений, а также строительству трубопровода, соединяющего проект с портом в бухте Север.

По словам генерального директора "Роснефть" Игоря Сечина, к 2033 году проект "Восток Ойл" рассчитывает добывать до 115 миллионов тонн нефти в год, или 2,3 миллиона баррелей в день. Это будет составлять более пятой части общего объема добычи нефти в России, прогнозируемого на 2024 год.