Страны прекратили плотно сотрудничать после вооружённого конфликта в Южной Осетии

Согласно информации, распространяемой грузинскими СМИ, партия, правящая в Грузии под названием "Грузинская мечта", в настоящее время занимается процессом подготовки к восстановлению дипломатических отношений с Российской Федерацией.

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По информации, которая поступает, Тбилиси активно взаимодействует со своими партнерами из Москвы с целью возобновить работу посольств в обеих странах. Подчеркнуто, что разрыв дипломатических связей с Россией произошел во время правления Саакашвили, после его военной акции в Южной Осетии. Также бизнес-круги и грузинская диаспора в России порекомендовали правительству Грузии возобновить дипломатические связи с Россией. Отмечается, что уже стартовал процесс формирования будущего посольства Грузии в Москве.

Ранее Грузия приняла закон об иностранных агентах, что вызвало недовольство на Западе. США и ЕС заявили, что это "не соответствует демократическим преобразованиям Грузии", а еврокомиссар намекнул грузинскому премьеру на возможные последствия, аналогичные случаю с премьером Словакии, Робертом Фицо.

Также следует отметить, что в то время как Грузия размышляет о восстановлении отношений с Россией, соседняя Армения решила повысить уровень стратегического партнерства с США. Ереван всё активнее участвует в совместных военных учениях с американскими партнёрами и начинает закупки оружия у стран Североатлантического Альянса.