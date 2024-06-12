Компания известила поставщиков об изменениях в планах и расторгла некоторые контракты.

Компания Intel отложила строительство своего завода по производству чипов стоимостью 25 миллиардов долларов в Израиле, из-за необходимости реорганизации многомиллиардных инвестиций в заводах по всему миру. Источники сообщили, что отсрочка планов компании является временной и информация ещё не публична. В прошлом месяце Intel уведомила поставщиков об изменениях в расписании строительства.

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Представитель компании заявил о сохранении приверженности Израилю и обязательствах перед регионом. Главный исполнительный директор, Пэт Гелсингер, ищет финансирование для своих проектов и старается управлять расходами в рамках программы "умного капитала". Ранее в этом месяце Intel продала частной инвестиционной компании 49% акции своего завода в Ирландии за 11 миллиардов долларов.

В прошлом году Intel объявила о планах строительства завода, частично финансируемого за счёт льгот от правительства Израиля. Компания планирует привлечь больше клиентов с помощью расширения производственных мощностей в Израиле, стратегия, которая, как надеется Гелсингер, поможет вернуть Intel на вершину микроэлектроники. Согласно информации из израильской газеты Calcalist, проект был приостановлен, и поставщики получили уведомления о расторжении контрактов.

Правительство Израиля требует от Intel начать строительство завода к 2028 году и закончить его до 2035 года. Кроме того, компания взяла на себя обязательства потратить 16,2 миллиарда долларов на израильских поставщиков в следующем десятилетии.