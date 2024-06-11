Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
AMD отказалась от поддержки своих новых процессоров серии Strix Point Ryzen AI 300 на Windows 10
Компания делает упор на технологиях искусственного интеллекта, и старается стимулировать своих пользователей обновиться до Windows 11

  Появившиеся ранее слухи, что компания AMD приняла решение прекратить поддержку Windows 10 для своих новых процессоров серии Strix Point Ryzen AI 300, подтвердились. Происходит это невзирая на то, что Microsoft планирует продолжить поддержку Windows 10 до 2025 года.

реклама

  В сообщении на китайской платформе Weibo в прошлом месяце от лица менеджера Lenovo было заявлено, что начиная с APU Strix Point (Ryzen AI 300), AMD перестанет предоставлять новые драйверы для Windows 10. Публичное представление мобильной архитектуры Zen 5 подтвердило отсутствие поддержки Windows 10 на мобильных чипах. Спецификации Ryzen AI 9 HX 365 и 370 включают в себя поддержку операционных систем таких как 64-битная Windows 11, Red Hat Enterprise Linux и Ubuntu.

  Решение сделать мобильные чипы совместимыми лишь с Windows 11 не вызывает удивления, учитывая их направленность на различные виды искусственного интеллекта и производительность до 50%. Microsoft объявила, что только ноутбуки с NPU, способные работать на уровне 40 TOPS и выше, будут считаться компьютерами второго уровня. Для использования всех дополнительных возможностей искусственного интеллекта, встроенных в Strix Point, потребуется Windows 11, которая будет по умолчанию устанавливаться на новых ноутбуках.

  Хорошей новостью является то, что AMD сохраняет поддержку Windows 10 для всех процессоров Zen 5. Четыре новых процессора Ryzen 9000 для настольных компьютеров, официально анонсированных, поддерживают Windows 10. Крайний срок поддержки Windows 10 истекает 14 октября 2025 года. Организации, желающие продолжать использовать эту ОС после указанной даты, смогут подключить свои устройства к платной подписке на расширенные обновления безопасности.

#amd #технологии #искусственный интеллект #strix point ryzen ai 300
+
Написать комментарий (0)
Зарубежные покупатели Radeon RX 7700/7800 XT получат в подарок игры общей стоимостью до 170 долларов
Первый бенчмарк AMD Ryzen AI 9 370 HX показал значительный прирост по сравнению с Zen 4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
13
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
10
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
21
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
2
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
Realme GT7 Pro станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4
+
Почему выборы в Европе ничего не изменят, а антироссийский курс Европарламента станет ещё жёстче
1
На фоне презентации новой гиперзвуковой ракеты хуситы пообещали продолжать атаки на АУГ ВМС США
5
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
+
SpaceX планирует строить каждый день по ракете Starship
4
Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
6

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
172
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
54
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
18
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
22
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
2
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
4
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
4

Сейчас обсуждают

Радж Капур
20:27
Включи мозги, хотя на википедии пишут, что их у тебя похитили пришельцы.
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Trahamunder
20:24
Большому кораблю и одаб-9000 под килем!
Apple действительно размышляет об интеграции Google Gemini в свои сервисы
Bamboliny
20:22
Вы, как посмотрю, вообще ничего не понимаете в безопасности в привязке к российским реалиям. Я же русским по белому написал про нормативку. Вы все правильно пишите, только это не про те компании (в ос...
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
Tarment
20:05
Сейчас бы в принципе задумываться о покупке карты за 100к для поигрулек
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Вячеслав Камбаров
20:04
Науа? На марс всей америкой сдриснуть?
SpaceX планирует строить каждый день по ракете Starship
Black Hole
19:58
хахахах,мрак,ну и словцо ты подобрал
White trash – не беритесь за белую сборку ПК, скорее всего у вас получится нелепая дешёвка
Workshop
19:44
Ошибка в тексте в слове замедлить 5 ошибок ))))
И трёх лет ждать не пришлось: технологичный шутер Atomic Heart получил поддержку трассировки лучей
Proxvosst
19:42
А вообще много разных измерений и исследований, учёные сами не могут договориться, а кто мы перед их мнением...
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
Proxvosst
19:41
Одну если верить Википедии то -93 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
Chihonya
19:35
Это же бублоид, ему все равно о чем писать свои пять копеек на дошик заимеет.
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфламан AMD в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем