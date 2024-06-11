Компания делает упор на технологиях искусственного интеллекта, и старается стимулировать своих пользователей обновиться до Windows 11

Появившиеся ранее слухи, что компания AMD приняла решение прекратить поддержку Windows 10 для своих новых процессоров серии Strix Point Ryzen AI 300, подтвердились. Происходит это невзирая на то, что Microsoft планирует продолжить поддержку Windows 10 до 2025 года.

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В сообщении на китайской платформе Weibo в прошлом месяце от лица менеджера Lenovo было заявлено, что начиная с APU Strix Point (Ryzen AI 300), AMD перестанет предоставлять новые драйверы для Windows 10. Публичное представление мобильной архитектуры Zen 5 подтвердило отсутствие поддержки Windows 10 на мобильных чипах. Спецификации Ryzen AI 9 HX 365 и 370 включают в себя поддержку операционных систем таких как 64-битная Windows 11, Red Hat Enterprise Linux и Ubuntu.

Решение сделать мобильные чипы совместимыми лишь с Windows 11 не вызывает удивления, учитывая их направленность на различные виды искусственного интеллекта и производительность до 50%. Microsoft объявила, что только ноутбуки с NPU, способные работать на уровне 40 TOPS и выше, будут считаться компьютерами второго уровня. Для использования всех дополнительных возможностей искусственного интеллекта, встроенных в Strix Point, потребуется Windows 11, которая будет по умолчанию устанавливаться на новых ноутбуках.

Хорошей новостью является то, что AMD сохраняет поддержку Windows 10 для всех процессоров Zen 5. Четыре новых процессора Ryzen 9000 для настольных компьютеров, официально анонсированных, поддерживают Windows 10. Крайний срок поддержки Windows 10 истекает 14 октября 2025 года. Организации, желающие продолжать использовать эту ОС после указанной даты, смогут подключить свои устройства к платной подписке на расширенные обновления безопасности.