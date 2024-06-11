В Государственной думе могут внести некоторые поправки в законопроект о регулировании добычи криптовалют

В российском правительстве высказались против инициативы запретить рекламные кампании аппаратуры для добычи криптовалют. Министерство экономического развития РФ предложило внести поправки в законопроект о регулировании добычи цифровых активов, который был передан на рассмотрение Госдуме в середине весны, сообщает информационное агентство "Интерфакс".

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Они настаивают на том, чтобы разрешить рекламные кампании оборудования для майнинга и услуг майнинг-компаний. Также они утверждают, что нужно улучшить механизм налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся добычей криптовалюты, и установить процедуру регистрации майнеров на сервисах Госуслуг. Все данные инициативы были предложены в госдуме.

Парламентарии предложили заблокировать оборот криптовалюты в стране, за исключением активов, добытых внутри Российской Федерации. Министерство экономики настаивает на введении ответственности за нарушение этого требования. Вместе с этим в Государственной думе также рассматривается запрет на рекламу сервисов-криптообменников.

Однако, в правительстве утверждают, что предприниматели должны иметь возможность рекламировать устройства для добычи криптовалюты и некоторые услуги связанные с цифровыми активами, так как это не представляет опасности для граждан страны.