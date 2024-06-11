Сообщается, что ПАО "Яковлев" получило уже свыше 150 заказов на поставки данных самолётов

Импортозамещенная модель самолета Superjet-100, созданная авиационным производителем "Яковлев", начала проходить сертификационные летные тесты. В ходе первичного полёта над территорией аэродрома Лии имени М.М. Громова в Жуковском была протестирована отечественная система топливоподачи.

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Время испытательного полёта составила 2,5 часа, и всё прошло без происшествий. Было проведено 15 тестов, в результате никаких сбоев в оборудовании не зафиксировано. Чтобы ускорить испытательную программу, первичный тестовый образец летает на франко-российских двигателях SAM146, еще два самолёта также начнут испытания вслед за тем, как двигатель ПД-8 получит разрешение на осуществление полётов. Ранее эксперты компании осуществили наземные проверки шасси, проверили работу дверей и люков авиационной машины, индикацию в кабине пилотов и функциональность управления поверхностями самолета.

"Этот полет стал отправной точкой для испытательной программы, которая является ключевой частью процесса сертификации новой версии самолета. Ожидается, что до конца 2025 года мы должны провести около 200 испытательных полетов, их количество увеличится с включением еще двух модельных образцов, ожидающих установку двигателей ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Эти испытания позволят обеспечить безопасность пассажиров, собирающихся лететь на SJ-100 в ближайшие годы. На данный момент у нас есть более 150 заказов на поставку самолетов, включая контракт с "Аэрофлотом" и еще более 60 заказов от других авиакомпаний", – сообщил замдиректора ОАК по гражданской авиации, а также генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

Ранее эксперты компании осуществили наземные проверки шасси, проверили работу дверей и люков авиационной машины, индикацию в кабине пилотов и функциональность управления поверхностями самолета.

SJ-100 – это узкофюзеляжный самолет для коротких и средних дистанций, созданный по программе замещения импортных компонентов, большинство из которых произведены дочерними компаниями Ростеха. Этот лайнер будет добавлен в семейство моделей из группы Superjet, которые на сегодняшний день уже эксплуатируются.