Ранее Вашингтон заявлял, что не видит никаких угроз в учениях российского флота

Невзирая на заявления администрации Соединенных Штатов о том, что в Пентагоне не видят опасности от российского Военно-Морского флота, прибывшего на Кубу, командование США отправило значительные силы для наблюдения за военными кораблями Российской Федерации. Особый интерес американцев вызывает многоцелевая ядерная подводная лодка проекта "Ясень-М" с названием "Казань". Данную информацию сообщило информационное агентство CBS News, ссылаясь на собственные источники.

реклама

Корабли Военно-Морских сил Соединённых Штатов будут пристально следить за действиями отряда Северного флота, прибывшего на Кубу, как отметил анонимный высокопоставленный офицер из Пентагона.

"Корабли ВМС США будут отслеживать приезд отряда российских военно-морских кораблей на Кубу. Следить за фрегатом "Адмирал Горшков", а также танкером и буксиром будут эсминец и корабль береговой охраны. А вот за "Казанью" направили целых четыре корабля: два эсминца и два корабля с гидролокаторами. Корабли ВМС США будут отслеживать приезд отряда российских военно-морских кораблей на Кубу", - приводит информацию CBS News, ссылаясь на один из источников.

Как сообщалось ранее, на Кубу прибыл отряд Северного флота Военно-Морского флота Российской Федерации с фрегатом "Адмирал Горшков", танкером "Академик Пашин" и буксиром "Николай Чикер". В сопровождении отряда находилась также атомная подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М". Власти Гаваны заявляют, что визит дружественный и не нарушает международных стандартов, на борту кораблей и подводной лодки нет ядерного оружия. После визита на Кубу российские корабли и подлодка проведут учения вблизи берегов США, о дальнейших планах информации пока нет.