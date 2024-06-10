Страна планирует существенно нарастить свой военный потенциал

Япония и США создали новый форум для укрепления своих отношений в оборонной сфере. Токио активно участвует в этом процессе, стремясь помочь союзнику, так как Вашингтон столкнулся с проблемами в поставках оружия для Украины.

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По информации японского министерства обороны, на форуме ДИКАС, который стартовал в воскресенье в Японии, планируется провести круглый стол с участием оборонных компаний обеих стран и обсудить вопросы технического обслуживания американских военных кораблей.

Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям Лапланте в ходе трехдневной встречи планирует посетить завод по сборке истребителей F-35 на западе от Токио. Это одна из инициатив, объявленных президентом Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисида на саммите в Вашингтоне в апреле, направленных на укрепление сотрудничества в области обороны и разведки.

Япония увеличивает расходы на оборону до 2% от ВВП, чтобы усилить темпы своей милитаризации, что будет выгодно для оборонных компаний внутри страны. Постепенно Япония смягчает свой запрет на экспорт вооружений, разрешив продажу оружия, произведенного по лицензии, обратно в страну-производителя.

Япония также подписала соглашение с Великобританией и Италией о совместной разработке реактивного истребителя, известного как Global Combat Air Program, которым смогут воспользоваться США.