Сообщается, что уже через несколько недель начнутся испытания данных систем.

Украина планирует провести обновление своих свободнопадающих авиационных бомб путем добавления модулей планирования и коррекции. Этот процесс находится на стадии испытаний, как сообщил начальник воздушного командования "Центр" Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов.

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Согласно генералу, работы уже начались, и через несколько недель произойдут испытания новой системы. Ожидается, что этот модуль позволит украинской авиации эффективнее использовать свои боеприпасы, избегая зоны действия российской противовоздушной обороны.

В настоящее время Украина использует от 100 до 300 иностранных высокоточных авиабомб в месяц, в то время как Россия использует около 3 тысяч, причем зачастую с большей эффективностью за счет оснащения УМПК. Голубцов отметил также, что украинская авиация успешно интегрировала французские авиационные бомбы AASM 250 (Hammer) на штурмовые самолёты Су-25. Это позволило значительно усилить арсенал авиационных бомб для украинских воздушных сил. Точное количество авиабомб, которыми уже вооружены Су-25, на данный момент неизвестно.

Украинские войска регулярно страдают от российской авиации, которая уже давно использует подобное оборудование на своих авиабомбах. Благодаря данному решению, Воздушно-Космические силы России успешно поражают оборонительные укрепления ВСУ, не давая шанса поразить их ответным огнём ПВО.