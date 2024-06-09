Некоторые источники сообщают об ударах из ОТРК Искандер-М, другие заявляют о работе российских ВКС.

По информации из различных изданий, по территориям Полтавской области российская армия выпустила несколько ракет. Сообщается о поражении военного аэродрома в Миргороде. Согласно докладам, два попадания были совершены по объектам с использованием оперативно-тактических ракет "Искандер".

реклама

На данный момент нет точной информации о цели атаки. Украинские источники не отрицают мощных прилётов в районе аэродрома, но подробной информации не раскрывают. Ранее Воздушные силы Украины заявляли о запуске двух ракетных боеприпасов со стороны России по направлению к Миргороду, после чего и произошли два взрыва.

Одновременно распространилась информация в интернете о том, что поражение аэродрому было нанесено крылатыми ракетами Х-69, основной мишенью которых стали украинские военные самолеты. Поступают данные о возгорании некоторых объектов на территории авиабазы. Однако данная информация пока не подтверждена официально.

"Воздушно-Космические силы России провели две атаки по объекту в Миргороде, используя ракеты Х-69", - сообщает ряд украинских источников.

Крылатая ракета Х-69 представляет собой новое поколение ракеты Х-59МК2, созданной для Су-57, но способной быть запущенной с таких авиационных машин как МиГ-31, Су-30М, Су-34 или Су-35, а также с винтокрылой техники по типу Ка-52. Вес боеприпаса составляет менее 800 кг, скорость достигает 1000 километров в час, а вес боеголовки примерно 300 кг.