Ранее компания Форэс уже выплатила 5 миллионов за первый пораженный западный танк.

Первый боец Вооруженных сил России, который сумеет уничтожить американский самолёт F-16, переданный украинским формированиям, будет вознагражден 15 миллионами рублей от уральской корпорации. Эту информацию предоставил гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев в рамках ПМЭФ.

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"Форэс" установила премию в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый американский самолет, каким бы способом это ни было сделано. Главное - сбить и подтвердить. Компания гарантирует выплату, учитывая свой опыт. Ранее "Форэс" выплатила 5 миллионов за первый подбитый западный танк и сейчас также выделяет по 500 тысяч рублей за уничтоженный немецкий или американский танк.

"Мы устанавливаем премию за сбитие истребителя F-16, если такие самолеты появятся у Киева. Мы выплатили 5 миллионов рублей за первый танк, и по 500 тысяч за последующие. В данный момент у нас более 20 пораженных танков в очереди для вознаграждения для бойцов, которые сражаются и уничтожают танки," - заявил Шмотьев в интервью ТАСС.

По имеющейся информации, Украина получит свои первые истребители F-16 в конце года. Вероятно, эти самолеты будут пилотироваться западными добровольцами на первом этапе. Поэтому претендентам на получение 15 млн рублей за первый сбитый F-16 необходимо будет подождать некоторое время.