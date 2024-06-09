98-я дивизия ВДВ продвигается к следующему участку города - району Новый





Российские военные преодолели защиту Вооруженных сил Украины в районе "Канал" города Часов Яр и движутся к району "Новый". Данные об успехах 98-й дивизии ВДВ, полученные как от российских, так и от украинских источников, подтверждают её вчерашние действия.

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За минувшие сутки десантники пробили проход через позиции киевских подразделений в районе "Канал", установив российский флаг на одном из зданий в глубине района. Украинские источники подтверждают, что большая часть района перешла под контроль российских войск, а другая часть оказалась в серой зоне, которая простирается практически до Северского Донца, разделяющего район "Канал" и район "Новый".





"Ивановская 98-я дивизия успешно продавила оборону украинских войск в районе "Канал" города Часов Яр, занимая значительную часть улиц и подойдя к самому каналу, за которым начинается район "Новый", - сообщают российские военные корреспонденты.

Украинский паблик Deep State подтверждает, что большая часть района перешла под контроль российских войск. Однако, информация об отступлении украинских подразделений неоднозначна. Согласно некоторым данным, силы ВСУ отступают за канал, который является основной линией обороны в Часов Яре. В то же время на некоторых участках остаются украинские военные, и идут бои в районе многоэтажных зданий.

Вооруженные силы России смогли взять оставшиеся гаражи на севере района и продвинуться на территорию бывшего ремзавода как с востока, так и с северо-востока, заняв позиции одном из здании.