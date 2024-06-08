Факт ухода Вооружённых сил США подтвердили и местные власти

Власти Соединённых Штатов огласили об инициировании полного отзыва американского контингента из Нигера. Пентагон сообщил о начале переброски своих военных сил в другие регионы, что в отвечает требованиям нового правительства этой страны. Сообщает об этом главнокомандующий армией Нигера полковник Мамане Сани Киау.

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Еще осенью прошлого года официальные представители Пентагона заявляли, что США не имеют планов выводить свои Вооруженные силы из Нигера и не собираются вносить какие-либо изменения в стратегию развертывания военных в этом регионе. Однако, Вашингтон, под воздействием ряда факторов, решил изменить свою политику по отношению к этой стране. Тем временем, на одной из американских баз в Нигере уже несколько месяцев размещаются военнослужащие из России.

Среди других американских военных активов в Нигере, особым интересом пользуется самая крупная база БПЛА в Агадесе, которая может обслуживать и тяжелые военно-транспортные самолеты. Оставленная американцами военная инфраструктура может быть полезна для увеличения логистической сети России в Западной Африке.

Соединённые Штаты, вытесненные из Нигера, не прекращают обвинять Российскую Федерацию в стремлении контролировать урановые рудники в этой стране, использовавшиеся ранее Францией для обеспечения своей ядерной энергетики. По информации западной прессы, "Росатом" ведет диалог с нигерскими властями о покупке урановых активов, которые прежде принадлежали французской компании Orano SA.

Ещё раньше правительство Нигера сумело убедить Францию вывести свои подразделения. В апреле этого года в данный регион прибыла сотня инструкторов из России, которые обучают местные войска использованию систем противовоздушной обороны.