Поставки самых передовых устройств для алгоритма kHeavyHash растягиваются на месяцы.

Общий хешрейт сети Kaspa (kHeavyHash) превысил отметку в 340 PH в секунду, а вместе с ним выросла и сложность добычи данной криптовалюты, достигнув 324 P за минувшие несколько недель.

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Производители майнинг-оборудования продолжают совершенствовать свои устройства, увеличивая их производительность и снижая энергопотребление. В настоящий момент времени в добыче Kaspa не стоит так остро вопрос по энергоэффективности, так как даже самые первые Asic-майнеры по типу IceRiver KS0 могут приносить хоть и небольшую, но прибыль. Однако, вполне вероятно, что в будущем вопрос эффективности оборудования станет ключевым, по аналогии с устройствами для добычи Bitcoin.

В настоящий момент самыми производительными Asic-аппаратами для Kaspa являются ANTMINER KS5 PRO на 21 TH в секунду с потреблением в 3150 Ватт. Добывает такой аппарат при актуальных показателях сложности и курсе в 16,5 центов, около 90 долларов в сутки с вычетом электроэнергии. Таким образом, окупиться такое устройство может примерно за 4-5 месяцев при стоимости в 12 тысяч долларов. Однако, стоит учитывать, что покупателям приходится ожидать в течение 2-3 месяцев, а вместе с фактором повышения сложности, доходы майнеров падают из-за ежемесячного снижения наград за новые блоки.

Между тем, судя по тому, как активно разрабатываются всё новые более производительные устройства на данный алгоритм, можно ожидать скорого выхода и более мощных аппаратов, которые также будут влиять на сложность сети.