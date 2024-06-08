Также сообщается о двух нейтрализованных безэкипажных катерах

В акватории Черного моря у побережья Крыма накануне были ликвидированы два морских дрона-камикадзе. Помимо этого, силами противовоздушной обороны России за ночь было нейтрализовано 25 украинских БПЛА над территориями России. Эту информацию распространила пресс-служба военного ведомства России.

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"За ночь были предотвращены попытки украинских формирований совершить атаки с использованием дронов воздушного и морского типов", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны России подчеркивают, что Киев чаще использует для атак беспилотники самолётного типа. Большинство дронов было направлено на Крым - 9 единиц. Каждый из них был сбит или уничтожен. Такая же картина с 6 БПЛА над Краснодарским краем. Над Белгородской и Астраханской областями силы ПВО поразили по 3 дрона. 2 украинских аппарата были уничтожены над Ростовской областью. Еще по одному нейтрализованы в небе Брянской и Тульской областей. По данным администраций Ростовской и Брянской областей обломки дронов никаких повреждений не причинили.

"Кроме того, два безэкипажных катера были уничтожены дежурными огневыми средствами в Черном море", - отметили в Минобороны России.