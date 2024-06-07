Первый экземпляр, произведённый на предприятии уже отправлен заказчику

Производственный завод в Липецке, принадлежащий к группе компаний "Калашников", отправил первый корпус для зенитно-ракетного комплекса заказчику. Информацию об этом распространила пресс-служба компании.

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Липецкий механический завод запустил массовый выпуск корпусов для отечественных зенитно систем и доставил первый экземпляр заказчику. По словам представителей завода, корпус изготовлен из особой стали и отвечает всем требованиям для производства гусеничной бронетехники под зенитные системы. Вес корпуса составляет 9 тонн. Перед отправкой продукта заказчику он успешно прошел все предусмотренные проверки и тесты.

В руководстве предприятия отметили, что для выпуска новых корпусов потребовалось провести подготовку производственных линий, определить и обучить персонал. Ранее завод изготавливал корпуса исключительно для зенитных систем С-300В4 и их экспортных версий "Антей-2500". Новые корпуса, если судить по фотографиям, подойдут для ракетных систем семейства "Тор".

"Решение по массовому производству корпусов требовало от нас значительных усилий по подготовке производства и обучению персонала. На данный момент завод готов увеличить объем производства данного типа продукции", - сообщил исполнительный директор предприятия Вениамин Сизов.

Помимо этого, завод выпускает комплектующие для контейнеров динамической защиты и начал выпускать комплекты дополнительной защиты для некоторых видов бронированной техники. Также расширена линейка гусеничных шасси для ремонта на предприятиях завода.